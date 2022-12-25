Світове визнання українця: Лобановський потрапив до топ-25 тренерів в історії футболу
Джерело:90min
Легендарний український тренер Валерій Лобановський опинився у списку найкращих фахівців за всю історію футболу. В перелік 50-ти також потрапив ще один колишній наставник київського Динамо.
Портал 90min опублікував список 50-ти найкращих тренерів в історії футболу. До переліку легенд потрапили два колишні наставники "біло-синіх".
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Лідером списку є шотландець Алекс Фергюсон. Також у топ-3 потрапили італієць Арріго Саккі та нідерландець Рінус Міхелс.
Колишній тренер збірної України та київського Динамо Валерій Лобановський посів почесне 24 місце. Приємно, що легендарного фахівця пам'ятають і не забувають.
Топ-10 найкращих тренерів в історії
- 1. Алекс Фергюсон (Шотландія)
- 2. Арріго Саккі (Італія)
- 3. Рінус Міхелс (Нідерланди)
- 4. Хосеп Гвардіола (Іспанія)
- 5. Джованні Трапаттоні (Італія)
- 6. Йоган Кройфф (Нідерланди)
- 7. Ернст Хапель (Австрія)
- 8. Еленіо Еррера (Аргентина)
- 9. Жозе Моурінью (Португалія)
- 10. Боб Пейслі (Англія)
…
- 24. Валерій Лобановський (Україна)
Топ-50 найкращих тренерів в історії / twitter.com/90min_Football
Цікаво, що до топ-50 потрапив ще один колишній наставник київського Динамо – Віктор Маслов (36 місце). Він очолював "біло-синіх" з 1964 по 1970 роки.Нагадаємо, що УЄФА включила Лобановського до десятки найкращих тренерів в історії європейського футболу. Український фахівець неодноразово отримував відзнаки від різноманітних видань. Життя Валерія Васильовича передчасно обірвалося 13 травня 2002 року. Йому було лише 63 роки.