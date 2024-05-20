Жирона з результативними діями українців перемогла Валенсію та здобула історичну "бронзу"

У неділю, 19 травня, відбулися матчі 37 туру іспанської Ла Ліги. В одному з них Валенсія вдома приймала Жирону.

Валенсія – Жирона 1:3

Голи: Пепелу, 84 (пенальті) – Савіо, 33, Довбик, 58, Гасьоровскі (АГ), 67

У складі гостей в основному складі вийшли Артем Довбик і Віктор Циганков. Натомість на лаві запасних у "кажанів" залишився Роман Яремчук, пише 24 Канал.

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Неймовірний успіх Жирони

Вже на початку зустрічі відкривати рахунок міг Віктор Циганков, але господарів поля врятувала стійка. Згодом чудову можливість поповнити особистий гольовий баланс втратив і Артем Довбик, він зіграв на добиванні, але не влучив у ворота.

Утім, "біло-червоні" таки зуміли реалізувати свою перевагу й до цього безпосередньо доклався гравець збірної України – Циганков прострілив на лінію воротарського майданчика, і звідти Савіо відправив м'яч у ворота.

Господарі могли одразу зрівнювати рахунок, але після удару Каноса вже на допомогу воротарю Жирони прийшла стійка. Наприкінці першого тайму Довбик міг відзначитися асистом, але після його передачі на заваді удару Савіо став голкіпер "кажанів" Мамардашвілі.

Проте на 58-й хвилині Жирона таки подвоїла рахунок, і знову взяття воріт відбулося за участю українця. Артем Довбик замкнув простріл Мартіна та оформив свій 21-й гол у чемпіонаті Іспанії. Ще за дев'ять хвилин "біло-червоні" довели рахунок до розгромного.

Третій гол команди організував Віктор Циганков, після прострілу якого м'яч зрикошетив у ворота від Гасьоровскі. Наприкінці поєдинку Валенсія змогла уникнути "сухої" поразки, забивши гол престижу з пенальті, який реалізував Пепелу.

Зазначимо, що Роман Яремчук з'явився у складі "кажанів" на 61-й хвилині. Український нападник мав нагоди забити, але не реалізував їх.

Дивіться відеоогляд матчу Валенсія – Жирона

. Після перемоги над Валенсією команда Довбика та Циганкова офіційно стала бронзовим призером чемпіонату Іспанії. В останньому турі в турнірній таблиці Жирона вже не зможе ні піднятися, ні опуститися нижче третьої позиції.

Нагадаємо, що завершать сезон-2023/2024 "біло-червоні" домашнім матчем проти Гранади. Він відбудеться 24 травня та розпочнеться о 22:00.