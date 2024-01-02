Вистачило 4 хвилини: Яремчук ефектно забив перший м'яч в Ла Лізі – відео
Український форвард Валенсії Роман Яремчук вийшов у стартовому складі своєї команди. У матчі 19-го туру "кажани" на стадіоні "Месталья" приймають Вільярреал.
Роман Яремчук відкрив лік забитим голам за Валенсію ще торік. Однак у матчах чемпіонату Іспанії ще не відзначався, пише 24 Канал.
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Цю прогалину Роман ліквідував у матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги проти Вільярреалу. На 4-й хвилині поєдинку український форвард відгукнувся на пас Хосе Гая і в один дотик переправив м'яч у сітку воріт.
Відео голу Яремчука у ворота Вільярреалу
Зазначимо, що це перший гол Яремчука в чемпіонаті Іспанії. Для цього йому знадобилося 13 матчів. Роман виступає за "кажанів" на правах оренди з початку сезону. Однак довгий час не міг поповнити свій бомбардирський доробок.