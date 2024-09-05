Валенсія відсторонила гравця від тренуваннь через звинувачення у сексуальному насильстві

Чимала кількість футболістів загубили кар'єру через свої безглузді дії, які вони скоїли. Валенсія відсторонила від тренувань нападника своєї команди через інцидент, який стався з гравцем.

Рафа Мір, центральний нападник Валенсії, було вирішено відсторонити від тренувань з командою. Іспанського гравця звинувачують у сексуальному насильстві.

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Деталі обвинувачення Рафи Мір

Валенсія хоче отримати до судові документи, щоб детальніше вивчити деталі ситуації у якій опинився гравець команди. Тому "кажани" поки що відсторонили Рафу Міра на 2 дні.

Також іспанський клуб визнає, що не має юридичних аргументів для того, щоб відсторонити футболіста від ігор. Можливо нападник був співучасником сексуального нападу на жінок віком 21 і 25 років у своєму будинку в одному з провінційних міст Валенсії.

Одна з дівчат, яка старша за віком, звернулась до поліції, а її подруга виступала свідком у справі. Також потерпілим за необхідності була надана медична допомога.

Вартові закону поїхали у будинок футболіста та допитали усіх присутніх. Після чого Рафу Міра заарештували та помістили до каземату Громадянської гвардії Валенсії.

До слова. У складі олімпійської збірної Іспанії Рафа Мір став віце-чемпіоном Ігор-2020 у Токі. Нападник відзначився трьома голами у шести матчах турніру.

Нагадаємо, що іспанський центрфорвард є гравцем Севільї, але улітку цього року перейшов у оренду до Валенсії на зміну Роману Яремчуку. У новій кампанії футболіст зіграв 4 матчі та відзначився одним асистом.