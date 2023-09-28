Роман Яремчук розпочав матч у запасі Валенсії та вийшов на поле лише на 76-й хвилині. За цей час Реал Сосьєдад відкрив рахунок у зустрічі завдяки точному удару Карлоса Фернандеса Луни, пише 24 Канал.

Читайте також Успіх українців в Кубку ліги: Зінченко, Мудрик, Забарний та Миколенко вийшли в 1/8 фіналу

Невпевнений дебют у Ла Лізі

Наприкінці першого тайму "кажани" ще й залишились у меншості після другої жовтої картки для Селіма Амалла.

За отриманий ігровий час український форвард, який змінив на вістрі атаки господарів Дієго Лопеса, міг дебютувати за іспанський клуб із голу. Однак Яремчук пробив вище воріт, коли головою замикав передачу від Пепелу.

Українець встиг 18 разів зустрітись із м'ячем та 8 разів втрачав його. Лише три із шести передач були прямо у ноги партнерів по команді.

Нагадаємо, що Яремчук грає в Іспанії на правах оренди до кінця сезону-2023/2024. Після чого повинен повернутись у бельгійський Брюгге.

Однак дебют Яремчука у Валенсії був зіпсований домашньою поразкою від Реал Сосьєдад 0:1.

Валенсія після 7-ми турів посідає лише 8-му позицію, набравши 10 балів. Стільки ж у мадридського Атлетіко, який ще має у своєму запасі два матчі.

Реал Сосьєдад із 12 очками займає 5-те місце.

Валенсія – Реал Сосьєдад: відеоогляд матчу