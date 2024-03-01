В чемпіонаті Іспанії цими вихідними пройдуть матчі 27 туру Ла Ліги. У центральному з них лідер турнірної таблиці мадридський Реал прийме амбітну Валенсію, пише 24 канал. Гра відбудеться 2 березня о 22:00 за київським часом.
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Українське дербі в Ла Лізі
Команда Карло Анчелотті впевнено йде по сезону та наближається до чергового чемпіонства. Мадридці мають шестиочковий відрив від Жирони та восьмиочковий – від Барселони.
Загалом же в чемпіонаті Реал програв лише раз, а в Лізі чемпіонів виграв усі сім матчів. Важливу роль в успіхах мадридців почав відігравати Андрій Лунін. Українець нарешті виграв конкуренцію у Кепи Аррісабалаги та вже має у своєму активі дев'ять кліншитів у 19-ти матчах.
Валенсія ж веде боротьбу за потрапляння в єврокубки. Наразі підопічні Барахи йдуть дев'ятими, відстаючи від прохідного місця у Лігу конференцій на 6 очок.
У левантійському клубі також є український представник, мова про форварда Романа Яремчука. Правда, його показники залишають бажати кращого. Роман здебільшого виходить на заміну і у 21-му матчі відзначився лише трьома голами.
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Букмекери очікувано вважають Реал фаворитом у зустрічі. Коефіцієнт на тріумф "бланкос" становить 1,,71, тоді як Валенсії – 5,40. Нічия ж оцінюється у 3,90. При цьому експерти не вірять у велику кількість голів.
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На "тотал більше 2,5" можна поставити за 2,02, тоді як на ТМ – за 1,88. Якщо ви вірите у черговий кліншит від Луніна, то ваш коефіцієнт 2,26. А ось ймовірний гол від Романа Яремчука оцінений у 3,80.