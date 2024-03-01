Виявилось, що далеко не усі футболісти мадридського клубу задоволені своїм перебуванням у команді. Декількох із них не влаштовує кількість ігрової практики, яку їм виділяє головний тренер Карло Анчелотті. Що привело до руйнування атмосфери у роздягальні "вершкових".

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Хто незадоволений роботою Анчелотті

Натомість італійський наставник підливає "масла у вогонь". Анчелотті ніяк не пояснює незадоволеним гравцям причини відсутності у них ігрового тонусу.

Серед незадоволених футболістів є й досвідчені футболісти – Лука Модріч і Начо Фернандес. Також у це число увійшов молодий талант Арда Гюлер, який переважно виходить на заміну, та орендований у лондонського Челсі голкіпер Кепа Аррісабалага.

Останній, до слова, повністю втратив довіру Анчелотті після впевнених матчів у виконанні його візаві та конкурента Андрія Луніна. Саме українець витіснив іспанського воротаря з основи та став першим номером команди за відсутності Тібо Куртуа, який перебуває на фінальній стадії відновлення після порваних "хрестів".

Відзначимо, що коуч Реала змінив свою думку щодо Кепи, якого відправлять назад у Челсі. Хоча раніше Анчелотті виступав за підписання повноцінного контракту з іспанським воротарем.

Паралельно із цим у мадридському гранді заговорили про можливість продовження контракту з Луніним, який спливає вкінці червня 2025-го року. Про це розповів президент Реала Флорентіно Перес після мінімальної перемоги "вершкових" над Севільєю.