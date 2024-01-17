Валенсія Яремчука сенсаційно вилетіла з Кубка через диво-гол п'яткою: як зіграв Роман – відео

Команда Рубена Барахи не виправдала сподівань у битві з аутсайдером чемпіонату. Дубль грецького форварда та гол-красень від хавбека зробили гру для Сельти.

Валенсія – Сельта 1:3

Голи: Пепелу, 29 (пен) – де ла Торре, 13, Дувіка, 18 (пен), 80.

В Іспанії цього тижня відігруються зустрічі 1/8 фіналу Кубка 2023-2024. Серед матчів середи, 17 січня, була гра за участю Валенсії, яка приймала аутсайдера Ла Ліги Сельту, пише 24 канал.

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Левантійці були явними фаворитами у бою з командою легенданого Рафаеля Бенітеса. Проте Сельта змогла здивувати "кажанів", забивши двічі вже у перші 20 хвилин.

Особливо красивим вийшов перший гол гостей. Після подачі з кутового та дальнього удару Васкеса хавбек де ла Торре вдало підставив п'ятку під м'яч, відправивши його у ворота.

Пізніше з пенальті забив Дувікас, а під кінець гри грек оформив дубль. Розмочити рахунок для Валенсії зміг Пепелу, який в середині першого тайму точно пробив з одиннадцятиметрового.

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Українець Роман Яремчук нарешті одужав від хвороби та почав матч з лави запасних. Тренер випустив нашого форварда на 76 хвилині, але той не зміг допомогти Валенсії створити камбек. Хоча свій момент Яремчук мав у першу ж хвилину після виходу на поле.

Кіпер потягнув ближній удар Романа у "дев'ятку". Таким чином Валенсія завершує свій шлях у Кубку і продовжить боротьбу за єврокубки в Ла Лізі. Там команда йде восьмою, у двох балах від зони Ліги конференцій.

Відеоогляд матчу Валенсія – Сельта: