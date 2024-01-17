Валенсия – Сельта 1:3

Голы: Пепелу, 29 (пен) – де ла Торре, 13, Дувикас, 18 (пен), 80

В Испании на этой неделе отыгрываются встречи 1/8 финала Кубка 2023-2024. Среди матчей среды, 17 января, была игра с участием Валенсии, принимавшей аутсайдера Ла Лиги Сельту, пишет 24 канал.

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Левантийцы были явными фаворитами в бою с командой легендарного Рафаэля Бенитеса. Однако Сельта смогла удивить "летучих мышей", забив дважды уже в первые 20 минут.

Особо красивым получился первый гол гостей. После подачи с углового и дальнего удара Васкеса хавбек де ла Торре удачно подставил пятку под мяч, отправив его в ворота.

Позже с пенальти забил Дувикас, а на исходе игры грек оформил дубль. Размочить счет для Валенсии смог Пепелу, который в середине первого тайма точно пробил с одиннадцатиметрового.

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Украинец Роман Яремчук наконец-то выздоровел от болезни и начал матч со скамейки запасных. Тренер выпустил нашего форварда на 76-й минуте, но тот не смог помочь Валенсии создать камбэк. Хотя свой момент у Яремчука была в первую же минуту после выхода на поле.

Кипер потянул ближний удар Романа в "девятку". Таким образом, Валенсия завершает свой путь в Кубке и продолжит борьбу за еврокубки в Ла Лиге. Там команда идет восьмой, в двух баллах от зоны Лиги конференций.

Видеообзор матча Валенсия – Сельта: