Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну донецький Шахтар провів активну та недешеву трансферну кампанію. Під час сезону 2021-2022 донеччани витратили майже 60 мільйонів євро на трансфери.

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Шахтар не розплатився за двох гравців

Серед них були і два гравці Аякса Лассіна Траоре та Давід Нерес. Перший доєднався до Шахтаря влітку 2021-го за 10 мільйонів євро, а другий – у січні 2022-го за 12 мільйонів.

Стало відомо, що донеччани так і не виплатили всю суму амстердамцям. Це стало відомо із фінансового звіту Аякса за 2023 рік, де вказується, що Шахтар винен клубу ще 6,8 мільйона за трансфери двох гравців.

Головною причиною боргу вказується початок повномасштабної війни в Україні. В Аяксі не вважають цей борг безнадійним, тобто розраховують отримати всю суму від "гірників".

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Нагадаємо, що Нерес так і не провів жодного матчу за Шахтар і перейшов влітку 2022 року до Бенфіки. Донеччани отримали за бразильця 15,3 мільйона євро.

Кар'єра Траоре в Шахтарі