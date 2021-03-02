Вакцинування спортсменів планується, але зараз є більш пріоритетні верстви населення, – Беленюк

Джерело:XSPORT
Український борець і народний депутат Жан Беленюк розповів, що Міністерство молоді та спорту планує вакцинувати спортсменів від коронавірусу.
Беленюк вважає, що спортсменів слід вакцинувати з міркувань безпеки та через проведення Олімпійських ігор влітку 2021 року.
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Наскільки я знаю позицію Міністерства, вакцинування спортсменів планується. На мій погляд, є дві причини. Перша – це безпека. Друга – напередодні Олімпійських ігор, якщо спортсмен захворіє, то це вплине на його можливість нормально підготуватися до змагань. Тому я думаю, що це буде актуальне питання,
– сказав депутат.
Втім, Беленюк переконаний, що на цей момент в Україні є більш пріоритетні верстви населення, які повинні вакцинуватися у першу чергу.
Жан Беленюк запевнив, що для спортсменів-олімпійців не буде примусової вакцинації.
"Наскільки мені відомо, примусової вакцинації не буде. Ну а з приводу критеріїв допуску спортсменів до Олімпійських ігор: на цей момент я не чув, що вакцинація обов'язково необхідна. Як буде надалі поки невідомо", – розповів борець.
Беленюк, який вже перехворів на коронавірус, заявив, що вакцинується. Спортсмен розповів, що через хворобу втратив місяць. Така втрата часу безпосередньо перед Олімпіадою може погано вплинути на форму спортсмена.
У ЗМІ з'являлася інформація, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) може виділити вакцини для спортсменів, які візьмуть участь в Олімпіаді-2020.
Беленюк переконує, що такої інформації не чув.
"Поки що такої офіційної інформації я не чув. Думаю, можливо, якась підтримка з боку МОК буде виділена. Я в цьому не бачу ніяких проблем", – резюмував депутат.
Головне про вакцинацію в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу