Дебютний гол легіонера Дніпра-1 став найкращим у турі в Лізі конференцій: відеоогляд

Визначився найкращий гол 4-туру групового раунду ліги конференцій-2022/2023. Легіонер Дніпра-1 Яніс Амаш був одним із претендентів на звання автора найкрасивішого м'яча.

23-річний лівий захисник Яніс Амаш відзначився шаленим голом у воротах Вадуца з Ліхтенштейну. Алжирець забив потужним ударом з-за меж штрафного майданчика. М'яч крутився за такою траєкторією, що дезорієнтував голкіпера та влетів у ворота суперника.

До теми Автор шаленого голу Дніпра-1 бореться за звання найкращого м'яча Ліги конференцій: відеоогляд

Перший гол та одразу з відзнакою

За підсумками туру саме гол новачка Дніпра-1, який став для нього дебютним у футболці українського клубу у єврокубках, став найкращим м'ячем 4-го туру групового раунду Ліги конференцій.

Одразу за спиною Амаша розташувався Крістіано Бірагі, який класно забив зі штрафного за Фіорентину у ворота Хартса.

Трійку найкращих замкнув Тюрюч із Істанбул Башакшехіра у ворота РФС. Ще одним претендентом був гол гравця Вест Хема Боуена, який засмутив воротаря Андерлехта.

Відеонарізка найкращих голів туру

Нагадаємо, що гол Артема Довбика вже у компенсований до матчу час приніс дніпровському клубу перемогу над Вадуцом 1:2. Спортивний директор Євген Красніков на радощах аж впав на футбольне поле.

Після 4-х турів підопічні Олександра Кучера йдуть на другому місці у групі "Е", маючи у своєму активі 7 очок. Відставання від лідера АЗ складає 2 пункти.

Вадуц із 2 балами замикає групу, а третім йде Аполлон (4 очки).

Алжирець перейшов в український клуб лише 1 вересня 2022 року, підписавши контракт до кінця червня 2026 року. У футболці Дніпра- Яніс Амаш провів вже 8 матчів, у яких забив 2 голи та зробив стільки ж асистів.