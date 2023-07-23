Провокація проросійської ФІДЕ: Гутцайт відреагував на скандал із забороною виїзду Іванчуку

Міністр молоді та спорту України, а за сумісництвом президент НОК України Вадим Гутцайт прокоментував ситуацію з одним з найкращих шахістів країни Василем Іванчуком.

Наприкінці липня в столиці Азербайджану Баку розпочнеться Кубок з шахів-2023. Запрошення на змагання отримали українські шахісти, в тому числі Василь Іванчук. Проте українського гросмейстера начебто не відпускають на змагання. З вимогою дозволити Іванчуку взяти участь в КС, звернулася до міністра спорту Вадима Гутцайта світова шахова еліта.

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ФІДЕ на чолі з Дворковичем розхитують ситуацію

Ситуацію з Василем Іванчуком прокоментував сам міністр. За словами Гутцайта, на Кубок світу заявлені російські та білоруські спортсмени. А це автоматично перекреслює можливість участі у змаганнях представників України.

"Я хочу, щоб почули всі українці й вся наша спортивна галузь. Сусідня федерація, якою керує росіянин Дворкович, якого ми ще в березні подали на санкції, розхитує цю ситуацію. Тому що на цих змаганнях будуть представлені російські спортсмени.

Щоб всі зрозуміли, я кожного дня на зв’язку з президентом української федерації паном Капустіним. Федерація всеукраїнська мені жодного листа не написала щодо перетину кордону. Є процедура, згідно з якою федерація повинна надіслати листа до Мінмолодьспорту. Тоді ми перевіряємо, чи є такі змагання, відстежуємо, чи з’являться там росіяни й білоруси, і потім надаємо можливість брати участь у цих змаганнях.

Щоб ви зрозуміли, жодного листа не надходило до Міністерства. Це розхитує російська федерація, і підхоплюють наші українські… Можливо, ті, хто підтримують цю федерацію.

Ми працюємо як і працювали, у нас практично всі спортсмени перетинають кордон, беруть участь у міжнародних змаганнях.

Але, на жаль, комусь вигідно, щоб я зараз став не героєм, а якимось там ворогом наших спортсменів", – розповів Гутцайт.

Варто додати, що можливо міністерству потрібно покращити комунікацію з суспільством та міжнародними федераціями, ніж шукати всюди ворогів. Адже якби була чітка позиція стосовно змагань в Баку, то не виникла б незрозуміла ситуація з Василем Іванчуком.

, що Іванчук отримав вайлд-кард на участь у Кубку світу в Баку. Окрім нього, на Кубку світу-2023 мають зіграти ще шестеро українців: Володимир Баклан, Юрій Кузубов, Віталій Бернадський, Андрій Волокітін, Антон Коробов, Руслан Пономарьов. Кубок світу-2022 розпочнеться в Баку 30 липня і триватиме по 24 серпня.