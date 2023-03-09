Наперекір народному клубу: президент НОК оцінив шанси повернення українських фанів на стадіони

Вадим Гутцайт розповів в чому полягає складність повернення глядачів на стадіони. Очікувано, що у всьому винна агресія зі сторони Росії.

Президент НОК та міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт стверджує, що наразі українським вболівальникам майже неможливо дозволити відвідувати матчі їхніх улюблених команд. Все впирається в організацію зустрічей.

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Чи потрібно це у такий час?

Через повномасштабне вторгення Росії та територію України усі матчі УПЛ проводяться без участі фанатів футболу. Гутцайт розповів, що велику кількість людей, які теоретично могли б відвідати поєдинки футбольних команд буде дуже складно мобільно перемістити в безпечне місце. До того ж, не усі стадіони мають змогу організувати вболівальникам безпеку в разі повітряної тривоги.

Це не було забороною Кабінету міністрів України щодо проведення спортивних змагань з глядачами чи без глядачів. Але нам зараз потрібно подивитись, прорахувати, де йдуть змагання, де повітряна тривога, куди ідуть люди, скільки потрібно часу, скільки людей вміщує те чи інше сховище, як пройти туди. Це складне питання. Ви ж бачите, що вночі була 81 ракета. А якщо це буде під час футболу, з 5-10 тисячами людей на стадіоні? Куди вони підуть? Вони встигнуть піти у сховище? Тому зараз ми прораховуємо, дивимось, взагалі потрібно це чи не потрібно у такий час,

– розповів Гутцайт

Нагадаємо, що раніше рівненський Верес активно виступав за те, аби футбольним фанатам дозволили відвідувати поєдинки їхніх улюблених колективів. Керівництво народного клуба аргументувало це тим, що футбол створений для глядачів. До того ж Верес тиснув на те, що людям дозволено відвідувати театри, а футбольні матчі – ні.