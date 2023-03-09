Президент НОК и министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт утверждает, что украинским болельщикам почти невозможно разрешить посещать матчи их любимых команд. Все упирается в организацию встреч.

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Нужно ли это в такое время?

Из-за полномасштабного вторжения России и территории Украины все матчи УПЛ проводятся без участия фанатов футбола. Гутцайт рассказал, что большое количество людей, которые теоретически могли бы посетить поединки футбольных команд, будет очень сложно мобильно переместить в безопасное место. К тому же, не все стадионы могут организовать болельщикам безопасность в случае воздушной тревоги.

Это не было запретом Кабинета министров Украины о проведении спортивных соревнований со зрителями или без зрителей. Но нам сейчас нужно посмотреть, просчитать, где идут соревнования, где воздушная тревога, куда идут люди, сколько нужно времени, сколько людей вмещает то или иное хранилище, как пройти туда. Это сложный вопрос. Вы же видите, что ночью была 81 ракета. А если это будет во время футбола, с 5-10 тысячами людей на стадионе? Куда они уйдут? Они успеют уйти в хранилище? Поэтому сейчас мы просчитываем, смотрим, вообще нужно это или не нужно в такое время,

– рассказал Гутцайт

Напомним, что ранее ровенский Верес активно выступал за то, чтобы футбольным фанатам разрешили посещать поединки их любимых коллективов. Руководство народного клуба аргументировало это тем, что футбол создан для зрителей. К тому же Верес давил на то, что людям разрешено посещать театры, а футбольные матчи – нет.