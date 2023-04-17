"Приймаю те, що дав мені Бог": футболіст, який штовхнув арбітриню, про свою дискваліфікацію

Вадим Червак поділився своїми думками щодо свого відсторонення. Футболіст що посіяв, те й пожинає.

УАФ відсторонила Вадима Червака від футболу за його абсурдну витівку на пів року. Футболіст з честю приймає покарання.

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Футболіст розповів, що над ним взяли гору емоції, які і скоригувало його дії. Вадим, звичайно ж, не гордиться своїм вчинком і запевняє, що він неодноразово намагався вимолити прощення, що символізує про те, що він на всі сто усвідомлює свою помилку. Проте Червак з тверезим розумом поставився до наслідків і гідно прийняв покарання, що робить його справжнім чоловіком.

Це був сплеск емоцій. Я був обурений – біг, як і всі, але не встиг загальмувати. Після матчу я одразу написав Софії. Потім вибачився перед усіма в інстаграмі. Прийшов на КДК, щоб відверто покаятися, ніколи не робив такого спеціально. Я отримав максимальне покарання – залишився без клубу та професії на пів року. Але приймаю все, що дав Бог. Зроблю все, аби гідно повернутися у футбол,

– розповів Червак.

Нагадаємо, що у матчі з Металургом (1:2) Вадим штовхнув головного арбітра – Софію Причину. Сталося це після того, як рефері не призначила пенальті на користь житомирського клубу під завісу зустрічі. Після цього Полісся відразу ж розірвало контракт з Черваком, а УАФ вирішила повністю обмежити футболіста.

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