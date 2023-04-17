"Приймаю те, що дав мені Бог": футболіст, який штовхнув арбітриню, про свою дискваліфікацію
Джерело:ТаТоТаке
Вадим Червак поділився своїми думками щодо свого відсторонення. Футболіст що посіяв, те й пожинає.
УАФ відсторонила Вадима Червака від футболу за його абсурдну витівку на пів року. Футболіст з честю приймає покарання.
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З кожним може статися
Футболіст розповів, що над ним взяли гору емоції, які і скоригувало його дії. Вадим, звичайно ж, не гордиться своїм вчинком і запевняє, що він неодноразово намагався вимолити прощення, що символізує про те, що він на всі сто усвідомлює свою помилку. Проте Червак з тверезим розумом поставився до наслідків і гідно прийняв покарання, що робить його справжнім чоловіком.
Це був сплеск емоцій. Я був обурений – біг, як і всі, але не встиг загальмувати. Після матчу я одразу написав Софії. Потім вибачився перед усіма в інстаграмі. Прийшов на КДК, щоб відверто покаятися, ніколи не робив такого спеціально. Я отримав максимальне покарання – залишився без клубу та професії на пів року. Але приймаю все, що дав Бог. Зроблю все, аби гідно повернутися у футбол,
– розповів Червак.
Нагадаємо, що у матчі з Металургом (1:2) Вадим штовхнув головного арбітра – Софію Причину. Сталося це після того, як рефері не призначила пенальті на користь житомирського клубу під завісу зустрічі. Після цього Полісся відразу ж розірвало контракт з Черваком, а УАФ вирішила повністю обмежити футболіста.
Що відомо про колишьного гравця Полісся
- Вадим Червак народився в Тернопільській області, а саме з Монастириська
- Він виховувався в структурі київського Динамо, але наблизитися до основи не зумів.
- Вадим продовжив свою кар'єру виступами за молодіжні команди Ворскли та Шахтаря, а у 2018 році поїхав до Чехії.
- Там він грав за дубль празької Спарти, а також за Власім та Міхаловце.
- У липні 2022 року на правах вільного агента підписав контракт з Поліссям. За житомирську команду він зіграв 12 поєдинків.
- Трансферна вартість 23-річного футболіста становить 150 тисяч євро.