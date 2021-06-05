Визначилися нові учасники Першої ліги

У 23 турі Другої ліги в групи А Ужгород вдома розгромив Карпати (3:0). Натомість Поділля перемогло Рубікон (2:0), коли Епіцентр поступився вінницькій Ниві (1:0).

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Таким чином, Епіцентр тепер не обійде в турнірній таблиці ні Ужгород, ні Поділля. Обидві команди за тур до завершення чемпіонату гарантували собі місце в Першій лізі на наступний сезон.

Раніше у Першу ліги з групи Б Другої ліги вийшли харківський Метал і криворізький Кривбас.

Зауважимо, що переможець Другої ліги визначиться 16 червня у матчі найкращих команд групи А і Б. Зустріч відбудеться на стадіоні "Черкаси Арена".