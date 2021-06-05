Определились новые участники Первой лиги

В 23 туре Второй лиги в группе А Ужгород дома разгромил Карпаты (3:0). Зато Подолье победило Рубикон (2:0), в то время как Эпицентр уступил винницкой Ниве (1:0).

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Таким образом, Эпицентр теперь не обойдет в турнирной таблице ни Ужгород, ни Подолье. Обе команды за тур до завершения чемпионата гарантировали себе место в Первой лиге на следующий сезон.

Ранее в Первую лигу из группы Б Второй лиги вышли харьковский Металл и криворожский Кривбасс.

Отметим, что победитель Второй лиги определится 16 июня в матче лучших команд группы А и Б. Встреча состоится на стадионе "Черкассы Арена".