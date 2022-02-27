УЄФА збирається повністю усунути Росію від участі у змаганнях під егідою союзу

У понеділок, 28 лютого, Виконком УЄФА розгляне питання участі всіх російських у змаганнях під своєю егідою. Очікується, що Росію буде відсторонено.

УЄФА збирається усунути клуби з Росії та національну збірну. Зараз покарання може торкнутися лише московський Спартак, який має зіграти із Лейпцигом в 1/8 фіналу Ліги Європи.

До слова МОК закликав усі федерації перенести чи скасувати будь-які змагання у Росії та Білорусі

Пакет футбольних санкцій щодо Росії просував віцепрезидент УЄФА Збігнєв Бонек. Очікується, що дії УЄФА можуть змусити діяти і ФІФА, яка поки що не приймала рішень щодо Росії.

Санкції проти Росії