УЄФА зарахував збірній України технічну перемогу у відборі на Євро-2022

УЄФА офіційно зарахував Україні технічну перемогу над Албанією у відбірковому матчі чемпіонату Європи 2022 року з футзалу.

Албанська команда не прибула в Україну на матч, який був запланований на 11 квітня. Причиною назвали страйк авіадиспетчерів.

Дивіться також Збірна України познущалася над Данією у відборі на Євро-2022

Ця перемога дозволила українцям набрати в груповому етапі 12 очок і посісти друге місце в групі. Серед найкращих команд, що фінішували в своїх квартетах на других місцях, Україна показала другий кращий результат.

Футзальна збірна України гарантувала вихід на Євро-2022 ще до рішення по матчу з Албанією.

Фінальний турнір Євро-2022 пройде з 9 січня по 22 лютого 2022 року.