Революція в жіночому футболі: УЄФА запровадить новий турнір

Союз європейських футбольних асоціацій прийняв рішення реформувати змагання серед національних жіночих збірних. В наступному році стартує Ліга націй.

Успішне проведення Евро-2022 серед жіночих збірних надихнуло футбольних функціонерів на реформи. Виконавчий комітет УЄФА затвердив нову систему змагань національних жіночих збірних, яка веде до відбору на Євро або чемпіонат світу. З 2023 року запроваджується новий турнір - Ліга Націй.

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Формат турніру

Новий формат у стилі ліги розділить національні асоціації на три дивізіони.

Групи складатимуться з трьох або чотирьох команд.

Після закінчення Ліги націй у фіналі визначиться переможець турніру.

Крім того, кожні чотири роки визначатимуться три європейські команди, які претендуватимуть на участь в Олімпійських іграх.

Після закінчення кваліфікації в остаточному рейтингу буде визначено команди, які пройшли пряму кваліфікацію на Євро або чемпіонат світу серед жінок, а також команди, які зможуть пройти кваліфікацію через плей-оф. Окрім того, остаточний рейтинг європейських кваліфікацій (з автоматичним підвищенням та пониженням) використовуватиметься для визначення того, в якому дивізіоні національні асоціації стартують у наступному циклі змагань.

Революційні зміни в жіночому футболі прокоментував президент УЄФА Александер Чеферін.

Ми розробили відкриту, конкурентну й тривалу систему, в якій кожен матч матиме значення. Це і є відображення європейської спортивної моделі. Переконаний, що цей формат допоможе всім національним федераціям та збереже мрію про вихід на великий міжнародний турнір,

– сказав Чеферін.

Нагадаємо, що перший розіграш Ліги націй для чоловічих збірних був запроваджений в 2018 році. Тоді переможцем турніру стала збірна Португалії.