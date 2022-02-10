У центрі уваги, зокрема, виявилися надмірні реакції гравців на невинні фоли, спроби футболістів чинити тиск на арбітрів, коли вони випрошують суперникам жовті чи червоні картки, а також спроби обдурити суддів шляхом симуляції.

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Також арбітрам рекомендували вживати більш жорстких заходів у ситуаціях, коли гравці оточують суддю і чинять на нього тиск, намагаючись змусити його змінити рішення.

"Така поведінка неповажна і не свідчить про дух чесної гри. Ми не хочемо, щоб таке діялося, ми не можемо цього прийняти. Важливо проявляти повагу на полі. Отже, суддів просять бути пильними та вживати відповідних рішучих та послідовних заходів у таких випадках. Особливо важливо, щоб судді завжди діяли, виходячи з того, що бачать, а не з того, що чують", – заявив Розетті.

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