В центре внимания, в частности, оказались чрезмерные реакции игроков на невинные фолы, попытки футболистов оказывать давление на арбитров, когда они выпрашивают соперникам желтые или красные карточки, а также попытки обмануть судей путем симуляции.

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Также арбитрам рекомендовали принимать более жесткие меры в ситуациях, когда игроки окружают судью и оказывают на него давление, пытаясь заставить его изменить решение.

"Такое поведение неуважительное и не свидетельствует о духе честной игры. Мы не хотим, чтобы такое происходило, мы не можем это принять. Важно проявлять уважение на поле. Следовательно, судей просят быть бдительными и принимать соответствующие решительные и последовательные меры в таких случаях. Особенно важно, чтобы судьи всегда действовали, исходя из того, что видят, а не из того, что слышат", – заявил Розетти.

Что известно о курсе для судей

Европейские судьи прошли курс УЕФА, который должен помочь арбитрам "защищать образ футбола".

Курс прошел 81 европейский арбитр. Их проинструктировали принимать жесткие меры в случаях неспортивного поведения игроков: симуляциях и других поступках. По мнению главы судейского комитета УЕФА Роберта Розетти, такое поведение футболистов вредит футболу и его образу. В связи с пандемией курс проходил удаленно.

Ключевым элементом курса было использование системы ВАР. Судьи изучали фрагменты матчей первой части сезона и давали свою оценку.