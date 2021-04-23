УЄФА забрав в Дубліна матчі Євро-2020 та віддав їх Росії

23 квітня 2021 , 14:50
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Джерело:

УЄФА

УЄФА вирішило, що матчі Євро-2020 не зможуть відбутися в Дубліні. Відтак три з чотирьох матчів, які мало прийняти це місто, віддали російському Санкт-Петербургу.

Загалом зміни стосуються двох міст, які мали приймати Євро-2020.

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Перше з них – це іспанське Більбао. Місцева влада не погодилася на ті умови допуску вболівальників, які вимагали в УЄФА. Тому організатори Євро-2020 планували перенести матчі в інше місто. Королівська федерація футболу Іспанії звернулася з проханням, щоб матчі не переносили в іншу країну. Тож замість Більбао, матчі відбудуться в Севільї на Олімпійському стадіоні (Estadio La Cartuja)

На цьому стадіоні відбудеться усі чотири матчі, які мав прийняти Більбао

  • 14 червня: Іспанія – Швеція,
  • 19 червня: Іспанія – Польща,
  • 23 червня: Словаччина – Іспанія
  • 27 червня: матч 1/8 фіналу

Натомість позбавили матчів ірландський Дублін. Там теж мали відбутися чотири матчі – три матчі групового етапу та одна гра 1/8 фіналу.

Матчі групового етапу вирішили провести у Санкт-Петербурзі. де і так було заплановано чотири ігри. Відтак там відбудеться сім матчів.

  • 12 червня: Бельгія – Росія
  • 14 червня: Польща – Словаччина
  • 16 червня: Фінляндія – Росія
  • 18 червня: Швеція – Словаччина
  • 21 червня: Фінляндія – Бельгія
  • 23 червня: Швеція – Польща
  • 2 липня: матч 1/4 фіналу

Щодо матчу 1/8 фіналу, який мав відбутися в Дубліні, то його перенесли до Лондона.

Варто додати, що на цьому ж засіданні УЄФА було підтверджено, що Мюнхен таки прийме матчі Євро-2020. Влада міста погодилася допустити як мінімум 14,5 тисяч вболівальників.

Автор: Ігор Саджениця