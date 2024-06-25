Черговий зашквар: УЄФА заборонила приносити фото загиблих захисників України на матчі Євро-2024

УЄФА заборонила українським вболівальникам приносити фото загиблих героїв на матчі Євро-2024. Про це розповів офіцер з безпеки збірної України Андрій Таран.

Раніше УЄФА заборонила використання російських прапорів на матчі Румунія – Україна. Також представники головної фан-зони у Берліні заборонили використання прапора Росії на місцевих матчах.

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Фото загиблих героїв заборонили приносити на Євро

Андрій Таран повідомив, що українська сторона намагається вирішити це питання.

За день до матчу у нас відбуваються організаційні наради, на яких УЄФА розповідає, що українська сторона звернулася з такими-то питаннями. Мовляв, ми погоджуємо це, а це – ні. Перед виїздом до Штутгарта ми написали лист УЄФА з проханням погодити деякі позиції. Чекаємо відповіді,

– розповів офіцер з безпеки збірної України.

Також він додав, що політичні гасла та будь-які прояви агресії на стадіоні є категорично забороненими. Проте, часто під цю категорію потрапляють безневинні речі.

"Як часто УЕФА відмовляє? Майже все, що стосується спорту, вони погоджують. Політичні та гасла з будь-якими проявами агресії категорично заборонені. Пам’ятаю, як свого часу УЄФА заборонив банер, на якому були намальовані козаки з шаблями. Зараз в Україні йде війна, є загиблі герої. УЕФА забороняє проходити на стадіон з їхніми фото. Вони вважають, що цьому не місце на стадіоні", – поділився Таран.

Нагадаємо, що неодноразово на матчах Євро-2024 були помічені російські прапори.