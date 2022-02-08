В УЄФА яскравим відео відзначили техніку ексгравця збірної України Марлоса
8 лютого 2022 , 19:56Читать новость на русском
Джерело:інстаграм УЄФА
Півзахисник Марлос цієї зими покинув донецький Шахтар і повернувся на батьківщину, де підписав контракт із Атлетіко Паранаенсе.
Проте УЄФА у своєму офіційному профілі Ліги Європи в інстаграмі вирішив нагадати про техніку бразильського футболіста. Виглядає і справді ефектно.
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Відео техніки Марлоса
Кар'єра Марлоса в Шахтарі
- Останнім клубом у кар'єрі гравця став донецький Шахтар, якому він віддав 8 сезонів.
- За цей час зіграв 287 матчів, у яких забив 74 м'ячі.
- У своєму останньому сезоні за "гірників" відіграв 26 поєдинків, у яких відзначився 3 голами та 6 асистами.
- Покинув донеччан у грудні 2021-го.