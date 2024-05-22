У найближчі роки без України: УЄФА назвав міста, де відбудуться фінали ЛЧ та інших єврокубків
Джерело:УЄФА
Напередодні фіналу Ліги Європи Виконком УЄФА прийняв низку важливих питань. Серед іншого Союз європейських футбольних асоціацій визначив місце фінального матчу ЛЧ сезону 2025/26.
У середу, 22 травня, в Дубліні відбудеться фінал Ліги Європи. За другий за престижністю трофей боротимуться Аталанта та Баєр.
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Де відбудуться фінали єврокубків
Напередодні поєдинку Виконком УЄФА затвердив локації проведення фіналів Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій на найближчі сезони.
Фінал Ліги чемпіонів 2025/26 прийматиме столиця Угорщини Будапешт. Поєдинок найсильніших команд сезону відбудеться на "Пушкаш-Арені". Місто та стадіон наступного фіналу ЛЧ оголосять у вересні цього року. Раніше планувалося проведення матчу на міланському "Сан-Сіро", але через реконструкцію арени довелося відкласти остаточне рішення.
Ліга чемпіонів
- Фінал сезону 2025/26: Будапешт, "Пушкаш Арена"
- Фінал сезону 2026/27: попередньо міланський "Сан-Сіро", рішення буде у вересні
Ліга Європи
- Фінал сезону 2025/26: Стамбул, "Бешикташ Парк"
- Фінал сезону 2026/27: Франкфурт, стадіон "Франкфурт"
Ліга конференцій
- Фінал сезону 2025/26: Лейпциг, "РБ Арена"
- Фінал сезону 2026/27: Стамбул, "Бешикташ Парк"
Нагадаємо, що у нинішньому сезоні фінал Ліги чемпіонів пройде у Лондоні на стадіоні "Вемблі". За почесний кубок змагатимуться дортмундська Боруссія та Реал. Переможця визначать 1 червня.
Фінал Ліги конференцій-2023/24 зіграють в Афінах. Третій переможець в історії нового турніру УЄФА визначиться в поєдинку Олімпіакоса та Фіорентини.