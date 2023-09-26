Приймав матчі Євро-2012 та фінал ЛЄ за участю Дніпра: де відбудеться Суперкубок УЄФА 2024

Спілка європейських футбольних асоціацій (UEFA) визначила арену, яка прийматиме матч Суперкубка УЄФА у 2024 році. Найсильніша команди Європи визначиться у Варшаві.

26 вересня у кіпрському Лімасолі відбулося засідання Виконкому УЄФА. На ньому було оголошено стадіон, який прийматиме Суперкубок УЄФА у 2024 році.

Читайте також УЄФА намагається всидіти на 2 стільцях: Росія, попри війну, отримує допомогу від організації

Матч, у якому зустрінуться переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону 2023/24 відбудеться 14 серпня наступного року. Поєдинок найсильніших команд Старого світу прийматиме Національний стадіон у Варшаві.

Зазначимо, що переможець Ліги чемпіонів сезону 2023/24 визначиться у Лондоні, а Ліги Європи – у Дубліні.

Що відомо про господарів Суперкубка УЄФА 2024

Стадіон у Варшаві був побудований до чемпіонату Європи-2012, який спільно приймали Польща та Україна.

Відкриття Національного стадіону у Варшаві відбулося 16 грудня 2011 року.

Під час Євро-2012 на цій арені пройшли три матчі групового етапу, а також чвертьфінал (Чехія – Португалія 0:1) та півфінал (Німеччина – Італія 1:2).

Національний стадіон у Варшаві у 2015 році приймав фінал Ліги Європи, коли Дніпро поступився іспанській Севільї (2:3).

Нагадаємо, що чинним переможцем Суперкубка УЄФА є Манчестер Сіті. Команда Пепа Гвардіоли у 2023 році в серії пенальті перемогла Севілью з рахунком 1:1 (пен. 5:4).