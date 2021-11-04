УЄФА відзначила ефектний сейв Трубіна у матчі Реал – Шахтар у Лізі чемпіонів: відео
Джерело:твітер UEFA Champions League
Донецький Шахтар пропустив від Реала два голи та зазнав поразки у Мадриді. Однак результативних ударів у ворота "гірників" могло бути значно більше, якби не голкіпер Анатолій Трубін.
Рятівник Трубін
УЄФА відзначила відразу два сейви голкіперів у двох поєдинках. У матчі Мілан – Порту 35-річний румунський воротар "россонері" Чіпріан Татарушану у ефектному стрибку кінчиками пальців дістав м'яч після удару головою від гравця Порту.
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Страж воріт став справжнім рятівником команди, адже клуб із Португалії вирвав мирову на виїзді у підопічних Стефано Піолі (1:1). Не оминула УЄФА увагою й сейв українського голкіпера Анатолія Трубіна. 20-річний воротар дивом парирував удар від Модріча у грі з Реалом. Хорват обіграв із Васкесом та впритул розстрілював володіння Шахтаря.
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На жаль, такий сейв Трубіна на початку поєдинку не приніс позитивного результату донеччанам. "Королівський клуб" святкував домашню перемогу з рахунком 2:1.
- Шахтар після чотирьох турів замикає групу D. У груповому раунді Ліги чемпіонів футболісти Роберто Де Дзербі заробили лише один бал. До найближчого конкурента, яки є Шериф, аж п'ять пунктів.
- У сезоні-2021/2022 Трубін відіграв за донецький клуб 12 зустрічей, у яких пропустив 14 голів та 4 матчі відстояв на нуль.