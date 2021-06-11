УЄФА відсторонив клуб українців на 7 років від єврокубків, російського суддю матчу – на 10 років

УЄФА доволі жорстоко покарав латвійський клуб Вентспілс, де виступають українські футболісти. Команді заборонили участь в єврокубках одразу на сім років.

Керівництво Вентспілса було звинувачено за декількома статтями. Серед них "шахрайство, хабарництво та/або корупція", а також намагання вплинути на результат матчу.

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Відтак клуб дискваліфікували на сім років з єврокубків (до кінця сезону 2027/2028).

Дискваліфікації отримали і представники клубу. Спортивному директору клубу Ніколайсу Дьякінсу заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, протягом чотирьох найближчих років. Голова правління латвійського клубу Адлан Шішханов відсторонений від футбольної діяльності довічно. УЄФА попросить ФІФА поширити санкції на весь світ.

Покарання отримав і російський арбітр, який був причетний до цієї історії. Сергій Лапочкін відсторонений від футболу на 10 років.

Чому Вентспілс дискваліфікували з єврокубків

У сезоні 2018/2019 Вентспілс грав у кваліфікації Ліги Європи. У другому колі кваліфікації латвійський клуб змагався з французьким Бордо.

Перший матч у Латвії закінчився мінімальною перемогою гостей. Згодом УЄФА стало відомо, що були спроби вплинути на результат матчу.

Саме з цим проханням і звернулися до російського арбітра Сергія Лапочкіна. Він нібито відмовив, але не заявив про це УЄФА, що і стало причиною його дискваліфікації.

Що відомо про Вентспілс