Збірна Білорусі зіграє у відборі на Євро-2024: УЄФА вирішила не дискваліфіковувати їх

Збірна Білорусі з футболу продовжить виступ у відборі на чемпіонат Європи 2024 року. УЄФА вирішила, що немає підстав для її виключення.

Виконавчий комітет УЄФА вирішив не карати Білорусь та відсторонювати збірні та клуби цієї країни від міжнародних змагань. Відтак національна збірна може і далі брати участь у відборі на Євро-2024, а клуби – у кваліфікації єврокубків. При цьому збірна виступає не під "нейтральним" прапором, а під своїм.

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Як заявив президент УЄФА Александер Чеферін – "ситуація відстежується". Так він відреагував на заклик депутатів Європарламенту виключили збірну Білорусі з відбору на Євро-2024. Загалом під листом до Чеферіна підписало понад 100 європарламентарів. Вони переконані, що участь збірної Білорусі згодом буде використано білоруським диктатором Лукашенком у пропаганді того, що його "добре сприймають у світі".

Збірна Білорусі у відборі на Євро-2024 потрапила до групи I, де вже зіграла два матчі. У першій "домашній" грі команда була розгромлена з рахунком 0:5 швейцарськими. А після цього поступилася на виїзді 2:1 збірній Румунії.

Правда перший матч, який був "домашній" для білорусів, їм довелося провести на нейтральному полі – у сербському місті Новий Сад.

Так само було і з білоруськими клубами, які на початку сезону грали у кваліфікації єврокубків. Свої "домашні" матчі вони проводили за межами Білорусі.

Невизначена ситуація для збірної України

Те, що збірну Білорусі залишили у відборі на Євро-2024, може мати неочікувані наслідки й для збірної України. Адже Міністерство молоді та спорту України розробило проєкт постанови Кабінету Міністрів України, за яким "передбачається можливість позбавлення всеукраїнської спортивної федерації статусу національної у разі участі спортсменів, що є членами відповідних спортивних федерацій, у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та Республіки Білорусь". Таким чином участь збірної Білорусі у відборі на Євро-2024 разом зі збірною України (навіть попри те, що вони перебувають у різних групах) може призвести (гіпотетично) до того, що Українська асоціація футболу втратить статус національної.

Редакція сайту 24 Каналу звернувся з проханням про коментар до Міністерства молоді та спорту з цього приводу. Але поки так і не отримала відповіді.