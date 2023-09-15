УЄФА відкрив справу проти Петракова: у чому несподівано звинувачують екстренера збірної України

Збірна Вірменії провела обидва вересневі матчі відбору Євро-2024. Підопічні Олександра Петракова розписали мирову 1:1 із Туреччиною та мінімально поступились Хорватії 0:1.

У другому матчі єдиний гол Андрея Крамарича вирішив долю переможця зустрічі Вірменія – Хорватія. Збірна Олександра Петракова після 5-ти турів йде на третьому місці групи "D", набравши 7 балів.

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Відкриті справи від УЄФА

Після цього поєдинку проти хорватів в УЄФА відкрили справу проти федерації обох збірних (Вірменії та Хорватії), а також проти українського тренера.

Вірменів звинувачують у блокуванні входів на стадіоні перед матчем, використанні піротехніки та політичних гасел уболівальників. Хорвати отримають покарання за неналежну поведінку фанатів на гостьовій трибуні.

Щодо Петракова, то Олександра Васильовича звинувачують у затримці матчу, який відбувся 11 вересня.

Взагалі вересневий цикл матчів відбору на Євро-2024 закінчився декількома скандалами. УЄФА також звернула увагу на політичні банери на трибунах у матчі Румунія – Косово, який призупинили, та під час зустрічі Хорватія – Латвія (5:0), де гостьові фани вигукували расистські образи у бік футболістів суперника.

Ось так УЄФА відкрив справи одразу проти трьох європейських футбольних федерації.

Нагадаємо, що Петраков очолює Вірменію із 14 січня 2023 року та провів на чолі національної команди 6 матчів. Український спеціаліст продовжує зашкварюватись на пресконференціях. Наприклад, на одній із них головний тренер вірменів принизив футболіста одеського Чорноморця, який прагне грати за збірну.

Також йому діставалось від українців через те, що він викликає у вірменську збірну гравців із російського чемпіонату.

Нещодавно італійська преса знову курйозно повернула Петракова у збірну України. Це сталось перед очною зустріччю Італії та України, який відбувся 12 вересня, та закінчився перемогою "скуадро адзурри" 2:1. Петракова переплутали із Сергієм Ребровим.