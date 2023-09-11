В Європі продовжуються матчі кваліфікації Євро-2024. Має непогані шанси на прохід збірна Вірменії, яку цього року очолив екстренер збірної України Олександр Петраков, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Італія – України: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2024

Кавказці провели лобовий матч проти прямого конкурента у боротьбі за топ-2 Хорватії. Бронзові призери ЧС-2022 були явними фаворитами зустрічі.

У підсумку гра пройшла під повну диктовку гостей, але підопічні Златко Далича обмежились лише одним голом. Його на початку матчу забив Андрей Крамарич, добивши м'яч у сітку після кутового.

До слова, в середині першого тайму судді довелось зупиняти матч. Над полем пролетів дрон із прапором невизнаної Народно-Карабаської республіки. Гра була поновлена лише після його зникнення.

Читайте також Історія матчів між Україною та Італією: серйозний ляпас на ЧС-2006 та крутий гол Маліновського

Після п'яти зіграних матчів Вірменія має 7 балів та посідає третю сходинку. Відставання від Туреччини та Хорватії становить три очки. Команді Петракова залишилось ще зіграти проти Латвії, Вельса та знову Хорватії.

Відеоогляд матчу Вірменія – Хорватія: