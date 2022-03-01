УЄФА виділив понад 1 мільйона євро для українських дітей

Благодійний фонд УЄФА виділив 1 мільйон євро на допомогу українським дітям, які постраждали через напад Росії на Україні. Також ще 100 тисяч євро виділили для біженців у Молдові.

УЄФА активно підтримує Україну

Члени опікунської ради Дитячого фонду УЄФА та його голова Олександр Чеферін прийняли рішення про виділення коштів на допомогу дітям, які перебувають в Україні, та дітям-біженцям у сусідніх країнах.

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Ці кошти будуть спрямовані на фінансування ініціатив асоціацій-членів УЄФА та благодійних організацій, які займають захистом прав дітей та їхнім добробутом.

1 мільйон євро надійде на допомогу дітям в Україні. 100 тисяч євро для надання невідкладної допомоги українським дітям та біженцям. Ці гроші буде надано Футбольній асоціації Молдови, яка вже співпрацює з місцевими гуманітарними організаціями для надання допомоги українським дітям-біженцям, які прибувають до країни.

Частину цих коштів також буде використано для забезпечення дитячих лікарень України ліками та витратними матеріалами.

Діти дуже вразливі під час конфліктів, і наш обов'язок — допомогти захистити їхні основні права та здоров'я. Завдяки солідарності європейського футболу та підтримці наших партнерів ми зможемо надати частину допомоги, якої діти гостро потребують. В Україні та в сусідніх країнах,

– сказав Чеферін.

"Ми переживаємо безпрецедентні часи, коли тисячі українських сімей шукають притулку у нашій країні. Ця конкретна підтримка з боку європейського футболу та Дитячого фонду УЄФА допоможе нам швидко задовольнити основні потреби сімей та їхніх дітей через місцеві гуманітарні організації", – сказав президент Асоціації футболу Молдови Леонід Олейниченко.

28 лютого ФІФА та УЄФА відсторонили всі російські команди, як клубні, так і національні, будуть відсторонені від участі турнірах.

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