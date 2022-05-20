Російський спорт рухається у знайомому напрямку

Чемпіонат світу з плавання у 25-метровому басейні 2022 року мав відбутися у Росії (Казань). Проте після розгортання повномасштабної війни проти України FINA відібрала у РФ право на проведення міжнародних змагань, а також заборонила участь російських спортсменів у турнірах.

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Змагання відбудуться в австралійськім Мельбурні. Турнір триватиме з 13 до 18 грудня 2022 року.

Мельбурн уперше прийматиме подібний турнір. У 2007 році в цьому місті був чемпіонат світу на довгій воді, а також низка етапів Кубка світу. Також Австралія приймала "великі" чемпіонати світу в 1991 і 1998 роках.

На останньому чемпіонаті світу на короткій воді-2021 в Абу-Дабі Україна здобула одну медаль: "бронзу" на 1500 метрів вільним стилем приніс Михайло Романчук.

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