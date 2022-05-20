Російський спорт рухається у знайомому напрямку
Чемпіонат світу з плавання у 25-метровому басейні 2022 року мав відбутися у Росії (Казань). Проте після розгортання повномасштабної війни проти України FINA відібрала у РФ право на проведення міжнародних змагань, а також заборонила участь російських спортсменів у турнірах.
Читайте також Росіянин Рилов узяв участь у чемпіонаті Росії з плавання, попри відсторонення FINA
Змагання відбудуться в австралійськім Мельбурні. Турнір триватиме з 13 до 18 грудня 2022 року.
Мельбурн уперше прийматиме подібний турнір. У 2007 році в цьому місті був чемпіонат світу на довгій воді, а також низка етапів Кубка світу. Також Австралія приймала "великі" чемпіонати світу в 1991 і 1998 роках.
На останньому чемпіонаті світу на короткій воді-2021 в Абу-Дабі Україна здобула одну медаль: "бронзу" на 1500 метрів вільним стилем приніс Михайло Романчук.
Санкції проти Росії
- У березні Міжнародна федерація плавання (FINA) на тлі вторгнення Росії в Україну відсторонила російських та білоруських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях під егідою організації.
- Згідно з рішенням, російські та білоруські спортсмени пропустять чемпіонат світу з водних видів, який відбудеться в Будапешті з 18 червня по 3 липня 2022 року.
- У квітні Міжнародна Федерація також повідомила про 9-місяцну дискваліфікацію росіянина Євгена Рилова.
- Все через те, що російський атлет був присутнім на мітингу в "Лижниках", який був присвячений 8-річній окупації Криму.
- Рішення про позбавлення права російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб брати участь у заходах FINA до кінця 2022 року залишається в силі. Тобто, відсторонення Рилова – індивідуальне покарання спортсмена за його позицію.
- Крім відсторонення, Рилов також втратив спонсора через підтримку війни в Україні.