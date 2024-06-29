Черговий зашквар: в УЄФА на сторінці гравця збірної України вказали, що Донецьк російський

Збірна України з футболу 26 червня провела свій останній матч на чемпіонаті Європи. "Синьо-жовті" набрали рекордні для себе 4 залікові бали на груповому етапі, проте цього виявилося недостатньо для виходу у плей-оф через погану різницю забитих та пропущених голів.

Проте вже після вильоту з турніру стався скандал пов'язаний з командою Реброва. Все через профіль Максима Таловєрова на сайті УЄФА.

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Проблеми з географією в УЄФА

У ньому захисник ЛАСК та збірної України зазначений, як уродженець Росії. Насправді ж футболіст народився 28 червня 2000 року в українському Донецьку.



Зашквар від УЄФА щодо місця народження Таловєрова / Скриншот із сайту УЄФА

Зазначимо, що в інших донеччан Анатолія Трубіна та Юхима Коноплі країною народження вказана Україна. Тож можна розцінювати це як випадкову помилку, а не злий намір, проте в таких чутливих питаннях так помилятися неприпустимо.

. У профілі уродженця Криму Миколи Матвієнка також введена коректна інформація – Україна.

Нагадаємо, що Максим Таловєров провів 4 матчі за збірну України, за яку дебютував у березні 2024 року. Результативними діями не відзначався.