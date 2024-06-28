Відомий статистичний портал підбив підсумки групового раунду чемпіонату Європи з футболу. Зокрема, він оприлюднив рейтинг футболістів, які отримали найнижчі оцінки.

Читайте також Не про таке Євро я мріяв, – Циганков відверто висловився про виліт України з чемпіонату Європи

Невтішний рейтинг для України

До списку увійшли гравці, які зіграли хоча б один матч на турнірі. На жаль, до нього потрапили одразу три українці, а один з них навіть очолив цей неприємний рейтинг.

Йдеться про воротаря збірної України Андрія Луніна, який пропустив три голи у матчі з Румунією (0:3), після чого більше не виходив на футбольне поле. Оцінка голкіпера Реала склала лише 3.8 бала.

Ще до десятки гравців з найнижчими оцінками потрапили Юхим Конопля та Віктор Циганков, які отримали 5.32 та 5.72 бали відповідно. Обидва вони на Євро-2024 зіграли також лише з румунами, після чого захисник залишався на лаві запасних, а вінгер відновлювався після травми.

Топ-10 гравців на Євро-2024 з найнижчими оцінками за версією WhoScored

Андрій Лунін (Україна) – 3,8 Раян Портеус (Шотландія) – 4,49 Сандро Алтунашвілі (Грузія) – 5,06 Юхим Конопля (Україна) – 5,32 Алтай Баїндир (Туреччина) – 5,42 Антоніу Сілва (Португалія) – 5,49 Томаш Хорий (Чехія) – 5,57 Робін Гранач (Чехія) – 5,62 Антонін Барак (Чехія) – 5,63 Віктор Циганков (Україна) – 5,67

Нагадаємо. Україна вилетіла з Євро-2024, хоча набрала рекордні для себе 4 очки на груповому етапі континентальної першості. Все вирішив баланс голів, який був найгіршим у квартеті E, де всі мали однакову кількість залікових балів.

Зазначимо, що матчі 1/8 фіналу розпочнуться вже 29 червня. О 19:00 зіграють Швейцарія та Італія, а Німеччина та Данія розпочнуть свій поєдинок о 22:00.