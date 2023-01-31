У Мадриді відбувся суд, який підняв питання Європейської Суперліги. УЄФА та ФІФА заборонили запроваджувати санкції щодо учасників скандального проєкту.
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Поразка УЄФА
Суперліга подавала апеляцію в суд через те, що європейська асоціація хотіла покарати потенційних учасників нового масштабного змагання. Зокрема, УЄФА обіцяла відсторонити усі команди-учасниці Суперліги від змагань під їхньою егідою. Тобто колективи не могли би брати участь у ЛЧ, ЛЄ, ЛК та внутрішніх чемпіонатах.
Група А22, яка є промоутером Суперліги, отримала для себе позитивне рішення суду в Мадриді. Апеляцію ухвалено, а це означає, що ні УЄФА, ні ФІФА не мають жодного права карати команди будь-якими санкціями. У 2021-му році рішення суду було ідентичне, та його згодом скасували. Нова апеляція Суперліги цього разу досягла успіху.
Організація Суперліги
- 18 квітня 2021-го року 12 клубів Європи оголосили про створення власного турніру, який мав носити назву Суперліга. Змагання мали проходити у форматі турнірної таблиці.
- Клуби-організатори змагання: Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Тотенхем, Барселона, Реал, Атлетіко, Інтер, Мілан, Ювентус.
- Згодом усі колективи, окрім Барселони, Реала та Ювентуса, відмовились брати участь у турнірі через хвилю критики зі сторони публіки та погрози УЄФА.
- Інколи на просторах інтернету гуляє інформація про наміри організаторів відновити ідею з турніром.