У Мадриді відбувся суд, який підняв питання Європейської Суперліги. УЄФА та ФІФА заборонили запроваджувати санкції щодо учасників скандального проєкту.

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Поразка УЄФА

Суперліга подавала апеляцію в суд через те, що європейська асоціація хотіла покарати потенційних учасників нового масштабного змагання. Зокрема, УЄФА обіцяла відсторонити усі команди-учасниці Суперліги від змагань під їхньою егідою. Тобто колективи не могли би брати участь у ЛЧ, ЛЄ, ЛК та внутрішніх чемпіонатах.

Група А22, яка є промоутером Суперліги, отримала для себе позитивне рішення суду в Мадриді. Апеляцію ухвалено, а це означає, що ні УЄФА, ні ФІФА не мають жодного права карати команди будь-якими санкціями. У 2021-му році рішення суду було ідентичне, та його згодом скасували. Нова апеляція Суперліги цього разу досягла успіху.

Організація Суперліги