УЄФА скасувала матч збірної України на футзальне Євро-2022

Збірна України з футзалу в неділю, 11 квітня, мала провести матч кваліфікації на Євро-2022. Але цей матч скасували.

У неділю, 11 квітня, збірна України мала зіграти проти Албанії. Матч був запланований у Запоріжжі в палаці спорту "Юність".

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Однак на сайті УЄФА з'явилося повідомлення, що цей матч скасований. Причину такого рішення поки не озвучили.

Варто додати, що в Запоріжжі збірна України проводить й інші матчі. 7 квітня тут наша команда обіграла Данію. На 8 квітня тут же запланований і другий матч між цими командами. Причина в тому, що Данія не дала добро на проведення цього матчу на її території. Відтак в УЄФА були змушені перенести гру до України. Тому обидві збірні зіграють двічі два дні поспіль.

Відзначимо, що перший матч між збірними України та Албанії закінчився впевненою перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 10:3. Однак наша команда двічі програла хорватам, які й посідають першу сходинку в нашій групі відбору на Євро-2022.

На Євро-2022 вийдуть вісім переможців груп відбору, а також шість кращих володарів других місць. Два володарі других місць, які не пробилися до фінального турніру напряму, зіграють у плей-офф.