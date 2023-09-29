Легенді – 47: УЄФА привітала Шевченка, пригадавши його голи за Динамо – ностальгічне відео
Джерело:УЕФА
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну футбольна легенда відклав тренерську діяльність у сторону та зайнявся волонтерською роботою. Однак футбольні здобутки Андрія Шевченка пам'ятатимуть ще довго.
У п'ятницю, 29 вересня, легенда українського футболу святкує свій день народження. Найкращому бомбардиру в історії збірної України виповнилося 47 років.
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Привітання легенди від УЄФА
Таку подію не обійшла стороною пресслужба УЄФА. Вона привітала українця підбіркою пам'ятних голів, які він забивав у складі київського Динамо.
Вітаємо з 47-річчям легенду Динамо та Мілана, переможця ЛЧ-2003, володаря Золотого м'яча-2004,
– йдеться у повідомленні.
Дивіться відео з привітанням від УЄФА
Нагадаємо, що український форвард протягом кар'єри грав лише за 3 клуби: Динамо, Мілан та Челсі. Після завершення виступів тренував збірну України, з якою дійшов до чвертьфіналу Євро-2020, та Дженоа.Довідка. Наразі легенда сконцентрований на діяльності пов'язаній з допомогою Україні та перебуває без футбольної посади. Нещодавно він став позаштатним радником президента України та анонсував новий благодійний матч.
Досягнення Шевченка у футболі
- Володар "Золотого м'яча"
- Переможець Ліги чемпіонів та Суперкубка УЄФА
- Чемпіон УПЛ (5) та Серії А
- Вигравав національні Кубки у складі всіх своїх команд (України – 3, Італії та Англії по одному)
- Переможець Суперкубка України та Італії
- На клубному рівні провів 653 матчі, у яких забив 326 голів та віддав 77 асистів
- Найкращий бомбардир в історії збірної України, за яку зіграв 111 матчів та забив 48 голів.