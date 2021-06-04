Удар зі штрафної точки наносив найкращий бомбардир Інтера останніх двох сезонів – Ромелу Лукаку. Бельгієць ідеально пробивав в лівий кут воріт, але вивести вперед Інтер йому не дозволив героїчний сейв молодого кіпера.
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Відео сейву Трубіна
- "Гірники" закінчили виступи в ЛЧ на третьому місці, кваліфікувалися в плей-офф Ліги Європи, де пройшли Маккабі, але в наступному раунді поступилися Ромі.
- У поточному сезоні на рахунку Трубіна 30 ігор і 28 пропущених м'ячів.