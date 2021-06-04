Удар со штрафной точки наносил лучший бомбардир Интера последних двух сезонов – Ромелу Лукаку. Бельгиец идеально пробивал в левый угол ворот, но вывести вперед Интер ему не позволил героический сейв молодого кипера.
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Видео сейву Трубина
- "Горняки" закончили выступления в ЛЧ на третьем месте, квалифицировались в плей-офф Лиги Европы, где прошли Маккаби, но в следующем раунде уступили Роме.
- В текущем сезоне на счету Трубина 30 игр и 28 пропущенных мячей.