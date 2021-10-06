В УЄФА показали логотип Євро-2024: емоційне відео презентації

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) 5 жовтня презентувала офіційний логотип Чемпіонату Європи з футболу 2024 року.

Євро-2024, нагадаємо, відбудеться у Німеччині на 10 стадіонах у період з 14 червня до 14 липня 2024 року. Участь у змаганнях візьмуть 24 національні збірні.

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Євро-2024 отримало яскравий логотип: презентація УЄФА

В УЄФА представили логотип Чемпіонату Європи з футболу 2024 року.

Логотип містить кольори національних прапорів 55 країн, які є членами УЄФА.

А складені вони у формі даху Олімпійського стадіону в Берліні.

У центрі логотипу – кубок Анрі Делоне, навколо нього – 24 кольорові фрагменти.

Вони символізуватимуть 24 команди, які стали учасницями Євро-2024.

Представлення логотипу Євро-2024: дивіться відео УЄФА

УЄФА представила логотип Євро-2024: фото з події

Змагання пройдуть у Німеччині в 10 містах (Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен і Штутгарт).

Слоганом чемпіонату Європи буде фраза "Об'єднані футболом. Єдині в самому серці Європи".