УЄФА планує виділити клубам 7 мільярдів доларів через побоювання щодо коронавірусу

УЄФА планує виділити чималу суму коштів клубам, оскільки остерігається негативного впливу коронавірусу на футбол. Організація у реалізації залучила американський банк Citibank.

УЄФА планує розподілити кошти між клубами

Плани щодо додаткового фінансування європейського футболу виникли на тлі побоювань щодо впливу нового штаму коронавірусу на футбол. УЄФА планує виділити клубам 7 мільярдів євро.

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УЄФА планує розподілити кошти між клубами у вигляді фонду допомоги командам. Остаточну його остаточну структуру ще не визначено.

Зазначають, що спочатку його розмір може становити 2 мільярди євро з подальшим розширенням до 6-7 мільярдів.

Також видання запевняє, що угоду буде оформлено у вигляді кредиту, який буде забезпечено правами УЄФА на трансляцію єврокубків.

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