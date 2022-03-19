УЄФА переніс два матчі жіночої збірної України у відборі на ЧС-2023
19 березня 2022 , 21:54Читать новость на русском
Джерело:Жіночий футбол України УАФ
Європейська асоціація футболу (УЄФА) затвердила перенесення двох матчів жіночої збірної України у відборі ЧС-2023.
Україна мала зіграти проти Шотландії та Угорщини у квітні. Нові дати – 24 та 28 червня відповідно.
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З групи вийде переможниця, а команда з другого місця буде змагатися в рейтингу найкращих таких же з інших груп.
Турнірна таблиця групи:
1. Іспанія – 5 матчів, 15 очок
2. Шотландія – 5, 10
3. Угорщина – 5, 6
4. Україна – 4, 4
5. Фарерські острови – 5, 0