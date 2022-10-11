УЄФА оштрафувала суперника Шахтаря у ЛЧ через скандальний банер з королевою

УЄФА покарала шотландський Селтік через витівку фанатів. Вболівальники розвісили на трибунах банери з непристойними висловлюваннями про королеву Великої Британії Єлизавети II.

Інцидент стався під час матчу 2-го туру Ліги чемпіонів проти Шахтар – Селтік. Матч приймала столиця Польщі – Варшава.

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Вболівальники зневажливо висловилися про королеву

На одному з банерів шотландських вболівальників було написано "Fuck the crown (на**й корону)".

УЄФА визнала цей напис як той, що не відповідає спортивному заходу, тобто провокаційний. Сталося через 6 днів після смерті королеви Великої Британії Єлизавети II.

Ще на одному банері було написано "Співчуваємо вашій втраті, Майкл Феган". Цей чоловік у 1982 році незаконно проник на територію Букінгемського палацу та вдерся до спальні королеви.

Через це Селтік було оштрафовано на 15 тисяч євро. Також клуб оштрафований на 4,25 тисячі євро за запуск феєрверків уболівальниками на домашньому матчі Ліги чемпіонів із Реалом 6 вересня.

Турнірна таблиця групи F

Реал – 9 очок (3 матчі), 7:1 (різниця голів) Шахтар – 4 (3), 6:4 Лейпциг – 3 (3), 4:7 Селтік – 1 (3), 2:7

11 жовтня Селтік прийматиме німецький Лейпциг у рамках 4-го туру Ліги чемпіонів.