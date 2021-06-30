В УЄФА оголосили Зірку матчу Україна – Швеція
Джерело:сайт УЄФА
Матч Україна – Швеція відбувся 29 червня у Шотландії, і завершився перемогою нашої національної збірної з футболу з рахунком 2:1. В УЄФА вже визначили найкращого гравця поєдинку.
Ним став Олександр Зінченко – автор першого м'яча у ворота шведів і гольової передачі на іншого героя матчу Артема Довбика. Саме Довбик, нагадаємо, забив для українців переможний гол.
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Зінченко – Зірка матчу України проти Швеції
Збірна України обіграла команду Швеції в 1/8 Євро-2020 із рахунком 2:1. Так наша команда вперше в історії вийшла у чвертьфінал Чемпіонату Європи з футболу.
- Один із лідерів збірної Олександр Зінченко одразу після поєдинку отримав нагороду Зірка матчу від УЄФА.
Окрім якісної гри загалом – відзначимо, що Зінченко забив гол у першому таймі, а вже аж у другому екстратаймі віддав гольову передачу на Артема Довбика. Один із технічних спостерігачів УЄФА Патрик Боннер саме цим і пояснив вибір Зірки матчу:
- "Зінченко забив м'яч і зробив чудову передачу в епізоді з переможним голом".
До слова, Олександр Зінченко – не тільки Зірка матчу Україна – Швеція за версією УЄФА, а й кращий гравець двобою за версіями SofaScore і WhoScored. Від WhoScored він отримав оцінку 9,0, а від SofaScore – 8,8.
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