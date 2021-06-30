В УЄФА оголосили Зірку матчу Україна – Швеція

Матч Україна – Швеція відбувся 29 червня у Шотландії, і завершився перемогою нашої національної збірної з футболу з рахунком 2:1. В УЄФА вже визначили найкращого гравця поєдинку.

Ним став Олександр Зінченко – автор першого м'яча у ворота шведів і гольової передачі на іншого героя матчу Артема Довбика. Саме Довбик, нагадаємо, забив для українців переможний гол.

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Зінченко – Зірка матчу України проти Швеції

Збірна України обіграла команду Швеції в 1/8 Євро-2020 із рахунком 2:1. Так наша команда вперше в історії вийшла у чвертьфінал Чемпіонату Європи з футболу.

Один із лідерів збірної Олександр Зінченко одразу після поєдинку отримав нагороду Зірка матчу від УЄФА.

Окрім якісної гри загалом – відзначимо, що Зінченко забив гол у першому таймі, а вже аж у другому екстратаймі віддав гольову передачу на Артема Довбика. Один із технічних спостерігачів УЄФА Патрик Боннер саме цим і пояснив вибір Зірки матчу:

"Зінченко забив м'яч і зробив чудову передачу в епізоді з переможним голом".

нагороду Star of Match – Зірка матчу – Спілка європейських футбольних асоціацій дає найкращому виконавцю у кожній грі на Євро-2020. Хто буде цією Зіркою – визначає низка технічних спостерігачів УЄФА.

До слова, Олександр Зінченко – не тільки Зірка матчу Україна – Швеція за версією УЄФА, а й кращий гравець двобою за версіями SofaScore і WhoScored. Від WhoScored він отримав оцінку 9,0, а від SofaScore – 8,8.

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