УЄФА офіційно розірвав угоду з "Газпромом"
28 лютого 2022 , 19:56Читать новость на русском
Джерело:УЄФА
УЄФА скасував спонсорську угоду з російською енергетичною компанією "Газпром". Керівний орган прийняв таке рішення у відповідь на вторгнення Росії до України.
Спонсорська угода "Газпрома" з УЄФА діяла з 2012 року і коштувала близько 40 мільйонів євро за сезон.
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"Сьогодні УЄФА ухвалив рішення щодо припинення партнерства з "Газпромом" у всіх турнірах. Рішення набуває чинності негайно та поширюється на всі існуючі угоди, включаючи Лігу чемпіонів УЄФА, змагання національних збірних УЄФА та Євро-2024", – йдеться у заяві.
Російський футбол страждає
- УЄФА та ФІФА оголосили 28 лютого, що всі російські збірні та клуби відсторонені від участі у міжнародному футболі.
- 25 лютого УЄФА ухвалив рішення про перенесення фінального матчу Ліги чемпіонів-2021/22 із Санкт-Петербурга до Парижа.
- Шальке також долучився до ігнорування російських компаній після вторгнення Росії на територію України. Клуб оголосив про дострокове припинення співпраці з "Газпромом".