Медіасервіс MEGOGO підтримує, як може Україну та нашу армію.

До слова "Русские фильмы, идите нах*й!", – медіасервіс Megogo видалив з бази весь російський контент

"Вболіваємо за ЗСУ. Відкрили весь контент на каналах MEGOGO Футбол для підтримки бойового духу. Переможемо разом!", – йдеться у повідомленні.

Також медіасервіс закликав підтримати українську армію, перерахувавши кошти. Дивитись тут.

Нагадаємо, що у перший день війни Росії проти України, 24 лютого, медіасервіс Megogo відкрив вільний доступ до низки новинно-інформаційних каналів: UA:Перший, 1+1, ICTV, УНІАН ТБ, Україна 24, 5 канал, 24 канал, Рада, Інтер, BBC World News.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.