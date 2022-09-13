Попри заборону УЄФА: Рейнджерс ввімкне гімн Великої Британії на честь королеви Єлизавети II

Головна футбольна організація Європи пішла назустріч британським клубам та скасувала програвання гімну Ліги чемпіонів через траур. А ось замінити його УЄФА вже відмовився.

У минулий четвер світ шокувала звістка про смерть королеви Єлизавети II. Монархиня правила Великобританією 70 років і померла у 96 у своїй резиденції в Балморалі (Шотландія).

До теми Матч Ліги чемпіонів офіційно перенесли через смерть Єлизавети II

Ця подія наклала відбиток і на футбол. Матчі АПЛ на вихідних перенесли, а на іграх ЛЧ за участю британських команд не будуть вмикати гімн турніру через траур у країні.

Перед цим до УЄФА надійшло звернення від Челсі, Манчестер Сіті та Рейнджерса. Ці клуби попросили організацію, щоб замість гімну Ліги чемпіонів грав гімн Великої Британії ("God Save The Queen").

Читайте також Зірковий ексгравець Динамо згадав, як королева Єлизавета II запросила його на повільний танець

Втім, організація відмовила клубам у цьому проханні. УЄФА ще раз наголосив, що через траур в країні та з поваги до Єлизавети II вони відмовились від гімну Ліги чемпіонів на матчах британців.

При цьому вже відомо, що Рейнджерс буде ігнорувати цю заборону. Перед матчем з Наполі, який пройде 14 вересня (початок – 22:00), на стадіоні буде увімкнений "God Save The Queen".

До слова, матч Арсенала в Лізі Європи проти ПСВ і зовсім перенесли. Причиною стала неможливість поліції Лондона забезпечити належне проведення матчу через урочисті церемонії на честь смерті королеви.